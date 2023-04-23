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Квартиры в Аоста, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Аоста, Италия
Квартира 3 спальни
Аоста, Италия
4 Количество комнат 90 м²
€ 850,000
PL-PR_A37. Квартира-шале в горах. Валле-д’АостаДобро пожаловать в шале! Впечатляющая недавно…

Параметры недвижимости в Аоста, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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