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Купить дом в Анцио, Италия

7 объектов найдено
Домв Анцио, Италия
Дом
Анцио, Италия
2 м²
€ 240,000
Новый дом расположен тихом районе Анцио, Лацио. Всего 200 метров до пляжа и до железнодорожн…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальнив Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
85 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
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