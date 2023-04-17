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Купить квартиру с видом на море в Анцио, Италия

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4 объекта найдено
Квартирав Анцио, Италия
Квартира
Анцио, Италия
2 м²
€ 350,000
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
73 м²
€ 108,000
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
Квартира 2 спальнив Анцио, Италия
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
75 м²
€ 105,000
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
50 м²
€ 95,000
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
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