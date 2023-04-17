Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лацио
Roma Capitale
Анцио
Квартиры
Купить квартиру в Анцио, Италия
Квартира
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира
Анцио, Италия
2 м²
€ 350,000
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
110 м²
€ 125,000
Анцио, хороший апартамент в 500 метрах от моря. Квартира располагается в только что отремонт…
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
73 м²
€ 108,000
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
75 м²
€ 105,000
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
60 м²
€ 108,000
Анцио, апартамент с бассейном. Квартира в отличном состоянии, пригодна для проведения отпуск…
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
50 м²
€ 95,000
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты