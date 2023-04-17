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Купить недвижимость в Анцио, Италия

13 объектов найдено
Квартирав Анцио, Италия
Квартира
Анцио, Италия
2 м²
€ 350,000
Уникальная квартира расположена в 100 метрах от порта Анцио, Лацио. Апартамент находится на …
Домв Анцио, Италия
Дом
Анцио, Италия
2 м²
€ 240,000
Новый дом расположен тихом районе Анцио, Лацио. Всего 200 метров до пляжа и до железнодорожн…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
5 м²
€ 900,000
Симпатичная вилла находится в спокойном районе города Анцио, Лацио. Курорт состоит из двух ч…
Виллав Анцио, Италия
Вилла
Анцио, Италия
3 м²
€ 230,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Песчаный пляж расположен в 2 км от дома. Дом окружё…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
200 м²
€ 320,000
Прекрасная вилла находится в курортном городе Анцио, Лацио. Площадь этой виллы составляет 20…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
100 м²
€ 285,000
Прекрасная вилла находится в Анцио, Лацио. В пешей доступности располагаются небольшие магаз…
Вилла 4 спальнив Анцио, Италия
Вилла 4 спальни
Анцио, Италия
138 м²
€ 269,000
Красивая вилла находится в Анцио, Лацио. Площадь виллы составляет 138 кв. м, она окружена са…
Вилла 3 спальнив Анцио, Италия
Вилла 3 спальни
Анцио, Италия
85 м²
€ 250,000
Симпатичная вилла расположена в городе Анцио, Лацио. Площадь двухэтажного дома составляет 85…
Квартира 2 спальнив Анцио, Италия
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
110 м²
€ 125,000
Анцио, хороший апартамент в 500 метрах от моря. Квартира располагается в только что отремонт…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
73 м²
€ 108,000
Симпатичный апартамент находится в курортном городе Анцио. В пешей доступности от всей инфра…
Квартира 2 спальнив Анцио, Италия
Квартира 2 спальни
Анцио, Италия
75 м²
€ 105,000
Анцио, красивый апартамент в пешей доступности от моря. В квартире есть прекрасная терраса с…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
60 м²
€ 108,000
Анцио, апартамент с бассейном. Квартира в отличном состоянии, пригодна для проведения отпуск…
Квартира 1 спальняв Анцио, Италия
Квартира 1 спальня
Анцио, Италия
50 м²
€ 95,000
Анцио, апартамент в курортном районе города. Квартира располагается на небольшой вилле. Площ…
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