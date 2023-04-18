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Купить недвижимость с видом на море в Анкона, Италия

Сенигаллия
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
45 м²
€ 160,000
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
54 м²
€ 120,000
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…

Параметры недвижимости в Анкона, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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