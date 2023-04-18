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Купить недвижимость в Анкона, Италия

Сенигаллия
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Sirolo, Италия
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 1,350,000
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
Вилла 5 спаленв Сенигаллия, Италия
Вилла 5 спален
Сенигаллия, Италия
6 Количество комнат 1 078 м²
€ 2,800,000
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
Виллав Анкона, Италия
Вилла
Анкона, Италия
6 м²
€ 3,950,000
Прекрасная вилла расположена неподалёку от Толентино, Марке. Дом находится в тихом районе, н…
Вилла 7 спаленв Анкона, Италия
Вилла 7 спален
Анкона, Италия
600 м²
€ 2,500,000
Роскошная вилла находится в городе Трея, Марке. Дом всего в 30 минутах от побережья и непода…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
45 м²
€ 160,000
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
54 м²
€ 120,000
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…

Параметры недвижимости в Анкона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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