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Купить недвижимость с бассейном в Алессандрия, Италия

Нови-Лигуре
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1 объект найдено
Дом 9 спаленв Алессандрия, Италия
Дом 9 спален
Алессандрия, Италия
30 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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