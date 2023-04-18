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Купить недвижимость с видом на горы в Алессандрия, Италия

Нови-Лигуре
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Malvicino, Италия
Дом 3 спальни
Malvicino, Италия
182 м²
€ 190,000
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

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