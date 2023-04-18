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Купить дом в Алессандрия, Италия

2 объекта найдено
Дом 9 спаленв Алессандрия, Италия
Дом 9 спален
Алессандрия, Италия
30 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…
Дом 3 спальнив Malvicino, Италия
Дом 3 спальни
Malvicino, Италия
182 м²
€ 190,000
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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