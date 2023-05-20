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Квартиры с видом на горы в Алессандрия, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Алессандрия, Италия
Квартира 2 спальни
Алессандрия, Италия
Комнаты 6
Площадь 80 м²
Этаж 1
€ 220,000
Виньоле-Борбера (Алессандрия, Пьемонт) // 80 КВ. М // 40 КВ. М САД // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ …

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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