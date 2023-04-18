Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пьемонт
  4. Алессандрия

Купить недвижимость в Алессандрия, Италия

Нови-Лигуре
1
3 объекта найдено
Дом 9 спаленв Алессандрия, Италия
Дом 9 спален
Алессандрия, Италия
30 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…
Квартира 4 спальнив Нови-Лигуре, Италия
Квартира 4 спальни
Нови-Лигуре, Италия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2/3 Этаж
€ 84,000
Куратор Дуплекс президента и nbsp; Ариосто 9? в Алессандрисе - центр Зилаи Плойкадь: 130 кв.…
Дом 3 спальнив Malvicino, Италия
Дом 3 спальни
Malvicino, Италия
182 м²
€ 190,000
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …

Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти