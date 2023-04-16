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Купить вилла в Алассио, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
€ 2,200,000
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
Вилла 4 спальнив Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 2,800,000
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
Вилла 3 спальнив Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,300,000
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
Вилла 4 спальнив Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 870,000
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
Вилла 2 спальнив Алассио, Италия
Вилла 2 спальни
Алассио, Италия
3 Количество комнат 227 м²
€ 620,000
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
Вилла 4 спальнив Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,920,000
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
Вилла 3 спальнив Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 1,500,000
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
Вилла 3 спальнив Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 750,000
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
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