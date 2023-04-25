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39 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 39,000
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
60 м²
€ 54,000
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
1 ванных комнат
60 м²
€ 12,000
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
107 м²
€ 17,000
ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: d Via Arfeli - Cianciana (AG) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: независимый дом…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
45 м²
€ 7,500
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло площадью 15 кв.м на этаже общей площадью 45 кв. Дом р…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
140 м²
€ 27,000
ОБЛАСТЬ: Городской Центр & Ndash; АДРЕС: Via Calderai & Ndash; Cianciana (AG)ЭТАЖ: Первый, 1…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
80 м²
€ 45,000
Трехэтажный таунхаус, общая площадь которого составляет около 80 кв. Дом расположен в самом …
Таунхаус 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 57,000
Первый этаж разделен на три комнаты, одна из которых предназначена для гаража. Первый этаж з…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
150 м²
€ 100,000
Панорамный дом в самом сердце исторического центра города Чианчиана, в нескольких шагах от г…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 49,500
Четырехэтажный таунхаус в самом сердце исторического центра города Чианчиана, расположенный …
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 39,000
Трехэтажный таунхаус, общая площадь которого составляет около 200 кв. Дом состоит из двух ко…
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3 ванных комнат
€ 58,000
Автономный дом четырех этажей над землей плюс чердак (не пригодный для жилья чердак, использ…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 39,000
Панорамный таунхаус из четырех этажей площадью около 25 кв.м на этаже общей площадью около 1…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
160 м²
€ 45,000
House in Via Martorana and Cortile Martorana which faces out onto the two streets. Composed …
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3 ванных комнат
224 м²
€ 75,000
Панорамный дом на 4 возвышенности над землей около 56 кв. М на этаже, всего около 224 кв. Пе…
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
36 м²
€ 7,000
Двухэтажный таунхаус в Corso Cinquemaani Arcuri. Первый этаж состоит из одной зоны и ванной …
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
42 м²
€ 15,000
Двухэтажный таунхаус, расположенный на Виа Патерн & ograve; На первом этаже мы находим кухню…
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
280 м²
€ 78,000
Дом с видом на две улицы. На улице Via San Bartolomeo есть этаж, который используется в каче…
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
150 м²
€ 65,000
Дом расположен на главной площади Порта Палермо в Бивоне ( AG ) трех этажей над землей, зани…
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 38,000
Дом состоит из трех этажей и ндаш; Первый этаж, второй и третий этажи общей площадью ок. 100…
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 19,900
Двухэтажный таунхаус (первый этаж и первый этаж) площадью ок. 50 м² на этаж в общей сложност…
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 18,000
Исторический таунхаус, расположенный в историческом центре города Бивона, в нескольких минут…
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
80 м²
€ 16,000
Двухэтажный таунхаус (первый этаж и первый этаж), который занимает площадь около 40 кв.м на …
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
80 м²
€ 14,000
Исторический каменный таунхаус, расположенный в историческом центре города Бивона, всего в н…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 29,000
Дом возле главной площади города на Виа Куффаро, трехэтажный таунхаус площадью около 80 кв. …
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
250 м²
€ 64,000
Трехэтажный таунхаус площадью ок. 100 м ² на этаж на общей площади 250 м ² + чердак. На перв…
Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
46 м²
€ 15,000
Двухэтажный таунхаус площадью около 23 кв.м на этаже плюс чердак общей площадью около 46 кв.…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
150 м²
€ 49,000
A two storey townhouse covering an area of 150 sqm approx total. The ground floor is compose…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 25,000
Трехэтажный таунхаус площадью 30 кв.м на этаже общей площадью 90 кв.м. расположен в историче…
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 25,000
Иногда называют & quot; Casa delle Porte Azzurre & quot; или Дом с Голубыми Дверями, Студия …
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