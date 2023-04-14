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Купить вилла с видом на море в Абруццо, Италия

Giulianova
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Tortoreto
5
Martinsicuro
3
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Пескара
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Francavilla al Mare
1
Loreto Aprutino
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Mosciano Sant Angelo
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5 объектов найдено
Виллав Пескара, Италия
Вилла
Пескара, Италия
200 м²
€ 2,200,000
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
300 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла расположена в городе Ортона, Абруццо. Город находится в провинции Кьети и мож…
Вилла 3 спальнив Пескара, Италия
Вилла 3 спальни
Пескара, Италия
340 м²
€ 1,300,000
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
Вилла 6 спаленв Пескара, Италия
Вилла 6 спален
Пескара, Италия
360 м²
€ 1,200,000
Симпатичная вилла расположена в центре курортного города Сильви, Абруццо. В Сильви роскошные…
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
400 м²
€ 990,000
Красивая вилла расположена в Монтесильвано, Абруццо. До центра города со всей инфраструктуро…

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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