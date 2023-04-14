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Купить таунхаус в Абруццо, Италия

Giulianova
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3 объекта найдено
Таунхаус 9 комнатв Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
9 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Таунхаус 11 комнатв Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
11 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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