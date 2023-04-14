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Купить недвижимость с бассейном в Абруццо, Италия

Tortoreto
13
Giulianova
11
Alba Adriatica
9
Pineto
5
Silvi
5
Citta Sant Angelo
4
Martinsicuro
4
Монтесильвано
4
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1 объект найдено
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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