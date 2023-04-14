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Купить дом с видом на море в Абруццо, Италия

Giulianova
7
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
Pineto
3
Loreto Aprutino
2
Пескара
2
Терамо
2
Francavilla al Mare
1
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13 объектов найдено
Виллав Пескара, Италия
Вилла
Пескара, Италия
200 м²
€ 2,200,000
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
Домв Пескара, Италия
Дом
Пескара, Италия
3 м²
€ 270,000
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
150 м²
€ 250,000
Симпатичный дом находится неподалеку от города Кьети, Абруццо. До песчаного пляжа всего 500 …
Таунхаус 2 спальнив Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни
Пескара, Италия
200 м²
€ 380,000
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
Дом 10 спаленв Пескара, Италия
Дом 10 спален
Пескара, Италия
700 м²
€ 2,800,000
Симпатичный дом расположен неподалеку от Пескары, на холмах Колонелло, Абруццо. Современная …
Дом 6 спаленв Пескара, Италия
Дом 6 спален
Пескара, Италия
500 м²
€ 2,000,000
Прекрасный дом располагается в престижной зоне Пескары, Абруццо. Из виллы открывается прекра…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
180 м²
€ 270,000
Красивый дом находится в Тортеро, Абруццо. Около 700 метров до песчаного пляжа и 50 км до ме…
Дом 2 спальнив Пескара, Италия
Дом 2 спальни
Пескара, Италия
190 м²
€ 265,000
Красивый дом расположен в Пинето, Абруццо. В 1,7 км от песчаного пляжа. Площадь виллы состав…
Дом 3 спальнив Пескара, Италия
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
480 м²
€ 175,000
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Терамо, Абруццо. Город достаточно тихий и …
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
300 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла расположена в городе Ортона, Абруццо. Город находится в провинции Кьети и мож…
Вилла 3 спальнив Пескара, Италия
Вилла 3 спальни
Пескара, Италия
340 м²
€ 1,300,000
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
Вилла 6 спаленв Пескара, Италия
Вилла 6 спален
Пескара, Италия
360 м²
€ 1,200,000
Симпатичная вилла расположена в центре курортного города Сильви, Абруццо. В Сильви роскошные…
Вилла 4 спальнив Пескара, Италия
Вилла 4 спальни
Пескара, Италия
400 м²
€ 990,000
Красивая вилла расположена в Монтесильвано, Абруццо. До центра города со всей инфраструктуро…

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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