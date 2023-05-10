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Виллы с бассейном в Израиле

Тель-Авивский округ
9
Герцлия
6
Иерусалим
4
Иерусалимский округ
4
Тель-Авив
3
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6 объектов найдено
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
€ 12,443,480
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 043 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Израиле

с видом на море
недорогая
элитная
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