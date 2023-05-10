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Виллы с видом на море в Израиле

Тель-Авивский округ
9
Герцлия
6
Иерусалим
4
Иерусалимский округ
4
Тель-Авив
3
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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
€ 12,443,480
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
€ 4,479,653

Параметры недвижимости в Израиле

с бассейном
недорогая
элитная
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