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Виллы с бассейном в Тель-Авив, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 970 м²
€ 12,303,152
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…

Параметры недвижимости в Тель-Авив, Израиль

с видом на море
недорогая
элитная
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