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Виллы в Тель-Авив, Израиль

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 970 м²
€ 12,303,152
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
Вилла 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 270 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Вилла 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…

Параметры недвижимости в Тель-Авив, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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