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Купить вилла с видом на море в Тель-Авивский округ, Израиль

Герцлия
6
Тель-Авив
3
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 970 м²
€ 12,264,639
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
Вилла 6 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
5 ванных комнат 806 м²
€ 4,415,270
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…

Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с бассейном
недорогая
элитное
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