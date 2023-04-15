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Купить вилла в Тель-Авивский округ, Израиль

Герцлия
6
Тель-Авив
3
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 970 м²
€ 12,264,639
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
Вилла 6 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
5 ванных комнат 806 м²
€ 4,415,270
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
Вилла 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 270 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Вилла 6 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
6 ванных комнат 1 200 м²
Цена по запросу
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Вилла 5 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
5 ванных комнат 440 м²
Цена по запросу
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Вилла 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Вилла 7 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален
Герцлия, Израиль
9 ванных комнат 1 043 м²
Цена по запросу
Продается вилла с частной охраной в Герцлии Питуах, 4-я улица от моря - 600 метров пешком до…
Вилла 6 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
7 ванных комнат 820 м²
Цена по запросу
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Вилла 5 спаленв Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
7 ванных комнат 550 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…

Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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