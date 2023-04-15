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Realting.com
Израиль
Тель-Авивский округ
Купить недвижимость с видом на море в Тель-Авивский округ, Израиль
Тель-Авив
40
Герцлия
7
Рамат-ха-Шарон
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24 объекта найдено
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Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
575 м²
€ 10,684,954
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в Тель-…
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
310 м²
€ 7,849,369
Эксклюзивный новый листинг Великолепный, роскошный, совершенно новый пентхаус на продажу …
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
269 м²
€ 7,849,369
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
162 м²
€ 2,384,246
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
2 ванных комнат
97 м²
€ 1,643,462
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
970 м²
€ 12,264,639
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
5 ванных комнат
806 м²
€ 4,415,270
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
Квартира 5 спален
Холон, Израиль
4 ванных комнат
149 м²
€ 2,698,221
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
78 м²
Цена по запросу
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
500 м²
Цена по запросу
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Продается или сдается в аренду в Яффо в красивом здании в османском стиле на знаменитом блош…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
269 м²
Цена по запросу
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
197 м²
Цена по запросу
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
497 м²
Цена по запросу
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
197 м²
Цена по запросу
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
1 360 м²
Цена по запросу
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Пентхаус 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
265 м²
Цена по запросу
Прямо сидя на великолепной набережной Тель-Авива, великолепный, светлый и частный пентхаус н…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
550 м²
Цена по запросу
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Пентхаус 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
317 м²
Цена по запросу
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6 ванных комнат
2 274 м²
Цена по запросу
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
220 м²
Цена по запросу
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
400 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
479 м²
Цена по запросу
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
255 м²
Цена по запросу
Новый престижный проект расположен в самом сердце популярного Старого Севера Тель-Авива, нед…
Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль
с бассейном
недорогая
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