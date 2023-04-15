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Израиль
Тель-Авивский округ
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Тель-Авивский округ, Израиль
Тель-Авив
18
Пентхаус
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8 объектов найдено
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Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
196 м²
Цена по запросу
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
1 360 м²
Цена по запросу
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
550 м²
Цена по запросу
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6 ванных комнат
2 274 м²
Цена по запросу
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
220 м²
Цена по запросу
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
400 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
479 м²
Цена по запросу
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
255 м²
Цена по запросу
Новый престижный проект расположен в самом сердце популярного Старого Севера Тель-Авива, нед…
Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль
с видом на море
недорогая
элитное
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