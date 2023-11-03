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Дома в Тель-Авивский округ, Израиль

виллы
10
10 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€11,75 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
€4,23 млн
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 043 м²
Продается вилла с частной охраной в Герцлии Питуах, 4-я улица от моря - 600 метров пешком до…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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