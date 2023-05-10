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Жильё с бассейном в Израиле

квартиры
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22 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 1,667,426
Квартира 5 спален в Нетания, Израиль
Квартира 5 спален
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
€ 1,916,296
Вилла 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
€ 12,443,480
Квартира 3 спальни в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€ 1,642,539
Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 043 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Квартира 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 509 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Цена по запросу

Регионы с недвижимостью на продажу

Иерусалимский округ
Иерусалим
Тель-Авивский округ
Тель-Авив
Arava Tichona Regional Council
Герцлия
Центральный округ
Нетания

Параметры недвижимости в Израиле

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