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Жильё в Рамат-Ган, Израиль

1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Рамат-Ган, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Рамат-Ган, Израиль
3 ванных комнат 182 м²
€ 1,183,305
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
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