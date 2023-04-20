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Купить недвижимость в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

1 объект найдено
Дом 6 спаленв Петах-Тиква, Израиль
Дом 6 спален
Петах-Тиква, Израиль
4 ванных комнат 170 м²
€ 774,655
New on the market, Exclusive for sale! Lovely home with beautiful garden! Kfar Avraham, Peta…

Параметры недвижимости в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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с бассейном
недорогая
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