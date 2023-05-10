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Пентхаусы с бассейном в Израиле

Тель-Авивский округ
19
Тель-Авив
18
Иерусалимский округ
16
Иерусалим
15
Arava Tichona Regional Council
6
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8 объектов найдено
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Израиле

с видом на море
недорогая
элитная
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