Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Израиле

Тель-Авивский округ
19
Тель-Авив
18
Иерусалимский округ
16
Иерусалим
15
Arava Tichona Regional Council
6
Пентхаус В архив
Очистить
17 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
€ 15,835,573
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
€ 10,840,760
Пентхаус 5 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
€ 7,963,827
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
€ 7,963,827
Пентхаус 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Цена по запросу
Пентхаус 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Израиле

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти