Израиль
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Израиле
Пентхаус
Дом в Израиле
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Израиле
Элитная недвижимость в Израиле
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Израиль
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Израиле
Тель-Авивский округ
19
Тель-Авив
18
Иерусалимский округ
16
Иерусалим
15
Arava Tichona Regional Council
6
Пентхаус
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4
4
467 м²
€ 15,835,573
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
5
4
575 м²
€ 10,840,760
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
5
4
310 м²
€ 7,963,827
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4
3
269 м²
€ 7,963,827
Пентхаус 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
4
4
700 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
3
3
220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6
5
497 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3
2
197 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6
5
1 360 м²
Цена по запросу
Пентхаус 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1
2
265 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6
4
550 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2
3
317 м²
Цена по запросу
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6
6
2 274 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3
3
220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3
4
400 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4
3
479 м²
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4
3
255 м²
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Израиле
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты