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Дома в Нетания, Израиль

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Параметры недвижимости в Нетания, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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