Купить пентхаус в Иерусалим, Израиль

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15 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
5 ванных комнат
400 м²
€ 6,726,056
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
Пентхаус 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
300 м²
€ 3,297,086
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
Пентхаус 5 спален
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
200 м²
€ 1,247,761
Красивый пентхаус в самом сердце улицы Сороцкин, в том числе 5000 шекелей, от единичного дох…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
134 м²
€ 926,460
Красивый пентхаус на Гершоне Авнере 5, Топ Арнона. архитектурно оформленный, высококачествен…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
110 м²
€ 461,005
Великолепный отремонтированный пентхаус! Олей Хагардом. Прекрасный вид. Яркий и воздушный. 5…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
128 м²
€ 780,874
Удивительный пентхаус, один уровень 128 кв.м, Мордот Гило Дона. угловое здание с видом на го…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 397,054
Новая магическая собственность в Абу Тор! Улица Гихон. Интимный, тихий, пентхаус в небольшом…
Пентхаус 6 спален
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 1,191,163
Редкий пентхаус в Зеленой Арноне, на Хагилади 1. 7 комната Пентхаус, 178 кв.м на одном уровн…
Пентхаус 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
140 м²
€ 1,138,222
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
Пентхаус 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
140 м²
€ 1,134,198
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
Пентхаус 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
140 м²
€ 1,134,198
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
204 204 м²
€ 2,453,032
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
202 м²
€ 2,532,162
Квартира в пентхаусе, 5 комнаты, 202 кв. Верхний этаж. 4-й этаж, 4 спальни, 3 ванные комнаты…
Пентхаус 2 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
86 м²
€ 896,807
3 комнатная квартира, 86 кв.м, 2-й этаж нашего 4, частная парковка, балкон Сукка, герметична…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
86 м²
€ 896,807
3 комнатная квартира, 86 кв.м. 3-й этаж из 4, частная парковка, балкон Сукка, герметичная ко…
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