Купить дуплекс в Иерусалим, Израиль

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Дуплекс
Иерусалим, Израиль
195 м²
€ 1,561,747
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
Дуплекс 3 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
145 м²
€ 976,754
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
Дуплекс 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 725
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
Дуплекс 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 508,230
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
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