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Купить коттедж в Иерусалим, Израиль

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7 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат 273 м²
€ 3,639,983
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
Коттедж 4 спальнив Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 999,676
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
Коттедж 4 спальнив Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
€ 841,416
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
Коттедж 3 спальнив Иерусалим, Израиль
Коттедж 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 1,318,834
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
Коттедж 5 спаленв Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 1,055,068
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
Коттедж 4 спальнив Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 580,287
Новое на рынке! 5.5 Комната в пятиместном коттедже на Мордехай Элкачи, одной из лучших улиц …
Коттедж 5 спаленв Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 1,131,560
Ramot On Meir Gineo улица, 6 комнаты, на уровнях 2. включая ванную комнату, 3 ванные комнаты…

Параметры недвижимости в Иерусалим, Израиль

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