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Купить вилла в Иерусалимский округ, Израиль

Иерусалим
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Иерусалим, Израиль
Вилла 4 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат 270 м²
€ 1,856,146
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
Вилла 5 спаленв Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,845,094
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
Вилла 5 спаленв Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален
Иерусалим, Израиль
4 ванных комнат
€ 2,426,655
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
Вилла 7 спаленв Иерусалим, Израиль
Вилла 7 спален
Иерусалим, Израиль
5 ванных комнат
€ 5,294,058
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…

Параметры недвижимости в Иерусалимский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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