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Квартиры с видом на море в Холон, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Холон, Израиль
Квартира 5 спален
Холон, Израиль
4 ванных комнат 149 м²
€ 2,706,694
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…

Параметры недвижимости в Холон, Израиль

с бассейном
недорогая
элитная
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