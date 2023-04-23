Израиль
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Израиле
Новые дома в Израиле
Все новостройки в Израиле
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Израиле
Жилая
Квартира в Израиле
Пентхаус
Дом в Израиле
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Израиле
Элитная недвижимость в Израиле
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Израиле
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Израиле
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Израиле
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Израиль
Тель-Авивский округ
Холон
Жильё в Холон, Израиль
Очистить
1 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 5 спален
Холон, Израиль
4 ванных комнат
149 м²
€ 2,706,694
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…
Параметры недвижимости в Холон, Израиль
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты