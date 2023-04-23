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Жильё в Холон, Израиль

1 объект найдено
Квартира 5 спален в Холон, Израиль
Квартира 5 спален
Холон, Израиль
4 ванных комнат 149 м²
€ 2,706,694
Apartment for sale in the Havat Gordon Tower in the Cochav-ha-tzafon neighborhood of north T…

Параметры недвижимости в Холон, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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