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Виллы с бассейном в Герцлия, Израиль

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5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Цена по запросу
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Цена по запросу
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Вилла 7 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 043 м²
Цена по запросу
Продается вилла с частной охраной в Герцлии Питуах, 4-я улица от моря - 600 метров пешком до…
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Цена по запросу
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Вилла 5 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
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