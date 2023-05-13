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Виллы с видом на море в Герцлия, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
€ 4,478,748
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