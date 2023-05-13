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Квартиры с видом на море в Герцлия, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 1,667,089
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
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