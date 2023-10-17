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10 объектов найдено
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
5
4
673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
2
1
74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,22 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
2
2
164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,04 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
1
2
97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,59 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
6
5
806 м²
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
€4,26 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
6
6
1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
5
5
440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
7
9
1 043 м²
Продается вилла с частной охраной в Герцлии Питуах, 4-я улица от моря - 600 метров пешком до…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
6
7
820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
5
7
550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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