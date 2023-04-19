Израиль
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Израиле
Новые дома в Израиле
Все новостройки в Израиле
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Израиле
Жилая
Квартира в Израиле
Пентхаус
Дом в Израиле
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Израиле
Элитная недвижимость в Израиле
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Израиле
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Израиле
Найти агента в Израиле
Агентства недвижимости в Израиле
Агенты в Израиле
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Израиле
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Израиль
Центральный округ
haSharon Subdistrict
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в haSharon Subdistrict, Израиль
Нетания
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 485,132
Мечта инвесторов 2 квартиры по цене 1!! На улице Дрезер, рядом с автобусной остановкой и мак…
Квартира 2 спальни
Иерусалим, Израиль
1 ванных комнат
€ 868,854
Удивительный старый дом в арабском стиле. На прекрасной улице Хезкиаху Хамелах. 3,5 комнаты,…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
120 м²
€ 1,553,838
Красивая квартира в пентхаусе Иерусалима в центре города / Нахлаот, на улице Агрипас. с захв…
Коттедж 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
€ 1,062,453
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Продается или сдается в аренду в Яффо в красивом здании в османском стиле на знаменитом блош…
Квартира 2 спальни
Иерусалим, Израиль
1 ванных комнат
60 м²
€ 351,490
Прекрасная просторная квартира на улице Олей Хагардом. 3 комнаты, цокольный этаж, доступ для…
Квартира 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 548,046
Apartment for investment or home in Jerusalem Ramot B, Reuven Mass. High ROI 5%. Central loc…
Квартира 4 спальни
Иерусалим, Израиль
1 ванных комнат
110 м²
€ 770,347
5 комнатная квартира, 110 кв. продается или сдается в аренду в зданиях Дэвида Альрои. 10 эта…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
80 м²
€ 413,162
4 комнатная квартира в самом центре района Гило, на улице Хаслав. Только 6 ступает в квартир…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 786,340
Прекрасная квартира в Зеленой Арноне, улица Масуот Ицхак. В очень маленьком здании, 4 комнат…
Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
€ 399,834
Новая магическая собственность в Абу Тор! Улица Гихон. Интимный, тихий, пентхаус в небольшом…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
1 ванных комнат
€ 527,781
На желанной улице Исаака Рамба! отремонтированный по высоким стандартам, 4 комнатная квартир…
Параметры недвижимости в haSharon Subdistrict, Израиль
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты