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Купить пентхаус в haSharon Subdistrict, Израиль

Нетания
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1 объект найдено
Пентхаус 5 спаленв Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален
Нетания, Израиль
3 ванных комнат 354 м²
€ 3,623,015
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…

Параметры недвижимости в haSharon Subdistrict, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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