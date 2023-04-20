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Купить вилла с видом на море в Hadera Subdistrict, Израиль

Зихрон-Яаков
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Зихрон-Яаков, Израиль
Вилла 6 спален
Зихрон-Яаков, Израиль
4 ванных комнат 900 м²
Цена по запросу
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…

Параметры недвижимости в Hadera Subdistrict, Израиль

с бассейном
недорогая
элитное
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