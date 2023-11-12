Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Израиль
  4. Бат-Ям
  5. Квартиры

Квартиры в Бат-Ям, Израиль

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side
Бат-Ям, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
New, luxurious residential towers made of two buildings with 24 stories right on the sea in …
€891,900

Параметры недвижимости в Бат-Ям, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти