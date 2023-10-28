ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Израиль
Ашкелон
Виллы
Виллы в Ашкелон, Израиль
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
6
5
806 м²
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
€4,20 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
5
4
Продается не сдается Прекрасная и Очень просторная квартира в саду на улице Гад Тадески, мол…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
3
2
100 м²
Продажа - French Hill Bar Kochva, 4 комнатная квартира ок. 100 кв полностью доступны для инв…
€575,661
Рекомендовать
Квартира
Иерусалим, Израиль
105 м²
Прекрасная Садовая Квартира, новый на рынке! Меир Накар, Армон Ханацив. 4 просторных номера …
€456,663
Рекомендовать
Квартира 6 спален с балконом, с лифтом, с реновацией
Иерусалим, Израиль
6
150 м²
Продается квартира на улице Гиват Шауль, комнаты 7, 150 кв.м, балконы 2, прекрасный вид, отр…
€1,14 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
3
2
140 м²
Проект включает в себя ограниченное количество роскошных апартаментов в пентхаусе площадью 1…
€1,19 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
2
51 м²
Baka Gem – Perfect Peid-a-terre – RE / MAX Vision Exclusive Аутентичные апартаменты British …
€539,692
Рекомендовать
Дом с парковкой, с балконом, с A C
Израиль
262 м²
МОШАВ ШОЕВА МЕСЕК ЭЗЕР Идеально и тихо . Двойная сделка! 2 дома на прилегающих участках. Раз…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с A C, с реновацией, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
4
3
140 м²
специальная собственность в уютном здании. садовая квартира улица Вашитс, Старая Арнона. 5 к…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Прекрасная Садовая Квартира, новый на рынке! Меир Накар, Армон Ханацив. 4 просторные комнаты…
€455,048
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
120 м²
Красивая квартира в саду на Шмуэль Тамир в Писгат Зев Огромный Прекрасный Сад (100 М) с Пати…
€521,237
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
6
4
220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,35 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ашкелон, Израиль
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL