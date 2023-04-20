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Купить дом в Ashkelon Subdistrict, Израиль

Ашкелон
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1 объект найдено
Дом 6 спаленв Ашкелон, Израиль
Дом 6 спален
Ашкелон, Израиль
6 ванных комнат
€ 1,067,155
Corner waterfront property Barnea Beach, Ashkelon. 9.5 rooms, 276 sqm, built to high standar…

Параметры недвижимости в Ashkelon Subdistrict, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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