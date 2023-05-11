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Пентхаусы с видом на море в Arava Tichona Regional Council, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Arava Tichona Regional Council, Израиль

с бассейном
недорогая
элитная
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